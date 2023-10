Karl Valentin von und mit Wolfram Berger

Der bekannte Grazer Schauspieler Berger sorgte am 15. Oktober mit seiner Verkörperung des deutschen Komikers Karl Valentin (1882 - 1948) für helle Lacher in der DorfMitte.

Einen herzlichen dank an die zahlreichen Gäste und an Kultur Koblach-Obmann der sich immer wieder für wunderbare Kulturakte in Koblach Verantwortlich zeichnet. Mit „Moby Dick – November In My Soul“ steht bereits am 5. November die nächste hochkarätige Abenteuergeschichte mit Bernd Wengert und Michael Moravek im Gemeindesaal an. Karten gibt’s unter kontakt@kulturkoblach.at und im Bürgerservice des Gemeindeamts.