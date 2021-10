Karl Valentin und ein bisschen Hollywood im Freudenhaus

Endspurt im Freudenhaus mit zwei Programm-Highlights.

Am Freitag gibt es dann für alle Soul & Funk-Fans ein besonderes Schmankerl in Lustenaus Kulturstätte. Die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Multi-Instrumentalistin Judith Hill war mit Prince liiert, arbeitete mit Weltstars wie Robbie Williams, Stevie Wonder und Elton John zusammen und wurde über Nacht weltberühmt, als sie „Heal The World“ an der Trauerfeier von Michael Jackson sang – über 2 Milliarden Menschen schauten am TV-Gerät zu. Mit Prince war sie nicht nur privat zusammen, er produzierte 2015 auch ihr Debütalbum Back in Time. „Und 2021 zieht es die Ausnahmesängerin nun auch ins Freudenhaus nach Lustenau, was uns ganz besonders freut“, betont Zöhrer. Mit im Gepäck hat sie ihr neues Album I´m Hollywood!“ „Das Publikum darf sich auf knackigen, groovenden Funk, Soul, R’n’B, jazzige Balladen und Judith’s beeindruckende, markante Stimme sowie ihr großartiges Klavier- und Gitarrenspiel freuen“, so Roman Zöhrer. (cth)