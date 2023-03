Kardinal und Jugendbischof als Münster-Fans

Schruns, Tschagguns. (sco) Dem Montafon gaben im März gleich zwei hohe kirchliche Würdenträger die Ehre: zuerst Kardinal Schönborn und später Jugendbischof Turnovszky.

Christoph Kardinal Schönborn fand Zeit, seine Montafoner Heimat zu besuchen. Gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Schruns und Pfarrmoderator Hans Tinkhauser gedachte der Wiener Erzbischof in einer Messfeier im Münster des am 27. Jänner im 95. Lebensjahr verstorbenen Landeshauptmannes a. D. Martin Purtscher. Selbstverständlich war für die gesamte gottesdienstliche Versammlung, auch die am 25. Februar vergangenen Jahres im 102. Lebensjahr verschiedene Gräfin Eleonore Schönborn, Mutter des Kardinals, ins Gebet mit einzuschließen.