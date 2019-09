Karatesport zum Kennenlernen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, bei der #BeActive Sportnacht vorbeizuschauen.

Lustenau. Europa ist aktiv bei der Woche des Sports vom 23. bis 30. September unter #BeActive. In Lustenau ist der Karateclub bei dieser groß angelegten Aktion dabei. Ehrenpräsident Eckart Neururer legt Wert darauf, dass der Lustenauer Verein Shotokan Karate Club auch weiterhin erfolgreich bleibt. „Unsere Trainer bieten bei der Karatesportnacht als einziger Club in Vorarlberg an, diese Sportart näher kennenzulernen“, so Neururer, der auf viel Interesse für die Kampfkunst hofft.