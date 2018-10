Karatekas bejubeln Erfolge

Lustenauer Sportler erringen Medaillen bei der Österreichischen Nachwuchsmeisterschaft in Höchst.

Lustenau. Nicht nur die erfahrenen Kadersportler, sondern auch die Nachwuchstalente blicken auf eine erfolgreiche Meisterschaft, die am 20. Oktober in Höchst stattfand. „Beim wichtigsten nationalen Turnier – es kamen 284 Sportler aus 34 Vereinen – konnten sich unsere Sportler mit den besten Karatekas messen“, sagt Alexander Bösch, Shotokan Karateclub Lustenau. „Wir freuen uns über die Erfolge unserer zwei Jungs in der Kategorie U16“, so Bösch. Und das zu Recht. Yannick Böhler (-52 kg) und Hamsat Israilov (-57 kg) brachten jeweils im Einzel-Bewerb sowie auch im Team-Bewerb Gold mit nach Hause.