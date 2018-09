Karate Europameisterin Plank startet Olympia-Qualifikation

Vor Olympia-Quali-Auftakt bangt Österreichs Bestplatzierte Bettina Plank um Einsatz

Ein hitziger Herbst, nach einem noch heißeren Sommer steht für Österreichs Karate-Asse vor der Tür: Ab Freitag startet bei der Premier League in Berlin (D) die offizielle Olympia-Qualifikation, schon eine Woche später geht es zum A-Turnier nach Chile, dann folgt Tokio und Anfang November die Weltmeisterschaft in Madrid (Spa).

Österreichs Bestplatzierte in der Weltrangliste, die derzeitige Nummer 5, Bettina Plank, hat dagegen noch einige Fragezeichen vor dem Olympiarennen: „Mein Mittelhandknochenbruch, den ich mir im Training zugezogen hatte, ist noch nicht ganz verheilt. Am Röntgenbild sah Doktor Dietmar Hager noch einen Spalt. Deshalb werde ich in Berlin die Auslosung abwarten und dann erst entscheiden, ob ich starte“, verrät die 26-Jährige. „Schmerzen verspür ich zum Glück keine. Ich konnte mich im Sommer perfekt vorbereiten. Sodass ich spätestens in Chile voll eingreifen kann. Auch das Camp auf Gran Canaria war großartig. Zwischendurch surften wir auch über die Wellen. Das war extrem lustig“, gibt sich die Vize-Europameisterin angriffslustig.