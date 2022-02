Karambolage auf der A14 – zwei Verletzte

Gleich vier Fahrzeuge waren am Montag in einen Auffahrunfall auf der A14 verwickelt. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Am späten Montagnachmittag fuhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der rechten Fahrspur der Rheintalautobahn A14 in Richtung Tirol. In dem Pkw führte sie ihre Mutter mit. Auf Höhe Dornbirn-Süd musste sie verkehrsbedingt abbremsen.