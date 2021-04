Kapuziner wirkten 178 Jahre auf dem Gaues

Schruns. (sco) Ende März ist die Ära der Kapuziner im Kloster Gauenstein zu Ende gegangen. Wertschätzend und dankbar wird sich das Montafon vom Orden verabschieden.

Mit dem Weggang des Ordens fiel das Kloster mit seinen Besitzungen an die Frühmesspfründe Schruns. So hat es das Stifterehepaar Tschol einst verfügt. Bruder Engelbert Bacher übergab die Schlüssel von Kirche, Haus und Garten an Pfarrmoderator Tinkhauser, der diese – ebenfalls symbolisch – an die drei Schrunser Pfarrkirchenräte Werner Ganahl (stellvertretender Vorsitzender), Roland Düngler und Erika Scheibenstock weiterreichte. Diese sind für die Besitzungen der Pfarre Schruns zuständig. Den Kirchenschlüssel legte der Leiter des Pfarrverbandes für das mittlere Montafon ganz bewusst in die Hände von Frau Scheibenstock: “Wir leben in neuen Zeiten und befinden uns im Aufbruch. Auch die Frau trägt Verantwortung für die Kirche!”