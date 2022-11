Kappili-Kilbi als beliebter Treffpunkt

Bereits zum 21. Mal luden Nachbarn der Loretokapelle anlässlich der Patroziniumsfeier zur sogenannten Kappili-Kilbi.

Lustenau Es ist für viele Gläubige bereits zur Tradition geworden, bei diesem gemütlichen Fest dabei zu sein und die Plätze in der kleinen Kapelle sind schon einige Zeit vor Beginn der Hl. Messe besetzt. Trotz eher tristem Novemberwetter trafen auch dieses Jahr viele Besucher ein und stimmten kräftig zum Gesang des Marienlieds „Wunderschön prächtige, hohe und mächtige, liebreich holdselige, himmlische Frau“ mit ein. Statt an der Orgel wurden die Anwesenden von den Musikschullehrerinnen Ivajla Valazza mit der Querflöte und Yenisey Rodrigez am Cello einfühlsam begleitet. Pfarrer Thomas Sauter gedachte der Verstorbenen, die ihrerseits mit der Loretokapelle eng verbunden waren und dankte allen, die zur Pflege und Instandhaltung des Kleinods immer wieder ihren Beitrag leisten. Die beiden Musikerinnen setzten mit Stücken von Haydn, Mozart und Händel Glanzpunkte und nachdem die Betenden den Segen empfangen hatten, konnten sie sich auf dem Vorplatz bei der liebevoll vorbereiteten Agape laben und unterhalten. Im nahegelegenen Gasthof Meindl, der an diesem Tag seine Stuben extra aus diesem Anlass öffnet, traf man sich anschließend zum gemütlichen Mittagessen.