Kapitän*in auf dem eigenen Lebensschiff

Am 26. Juni ist der internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel. Ein Tag, der mit Vorurteilen aufräumen und Verständnis bringen soll für Menschen, die als letzten Halt im Leben Alkohol oder Drogen benötigen.

Und die dann genau wegen dieser Substanz in die Abhängigkeit rutschen. Hilfe bekommen diese Menschen in den Suchtberatungsstellen der Caritas Vorarlberg.

Es ist wie so oft im Leben: Eine Klientin, nennen wir sie Karin, ist erfolgreiche Buchhalterin, verheiratet und stets bemüht, gepflegt und stilsicher in der Öffentlichkeit aufzutreten. Niemand würde vermuten, dass sie Cannabis konsumiert – und das täglich. Um „herunter zu kommen“ und abzuschalten, wie sie erklärt. Ihr ganzes Leben lang steckte sie in Partnerschaften mit sehr dominanten Männern, auch ihr Ehemann unterdrückt sie. Dennoch schafft sie es nicht, sich zu aus dieser Ehe zu befreien. “Im Beratungsprozess mit uns kam dann heraus, dass sie aufgrund frühkindlicher Erfahrungen an Verlassenheitsängsten leidet und sich daher von den toxischen Beziehungen nur schwer lösen kann und sich stattdessen mit Cannabis `betäubt`“, erzählt Cathrin Müller, Suchtberaterin in der Suchtfachstelle Feldkirch.

In Kombination mit psychischen und sozialen Faktoren kann das schließlich zur psychischen Erkrankung führen. Die Kontrolle geht zunehmend verloren, wenngleich eine Verhaltensänderung zu jedem Zeitpunkt möglich ist“, weiß Cathrin Müller. Dabei gibt es kaum Geschlechterunterschiede, wie man das vermuten würde. „2020 waren 54 Prozent der Ratsuchenden männlich, 46 Prozent weiblich, wobei die Anzahl weiblicher Personen, die unsere Angebote nutzen, in den vergangenen Jahren angestiegen ist.“

„Es gibt drei Faktoren, die am Suchtgeschehen beteiligt sind – die Person selbst, deren Umfeld und die Droge. Als Eltern kann ich prinzipiell versuchen, in allen drei Bereichen positiven Einfluss zu haben, allerdings bewegen sich Kinder in mehreren sozialen Systemen. Auch andere Faktoren wie Schicksalsschläge können eine Rolle dabei spielen, ob ein Kind in eine Abhängigkeit rutscht. Wichtig ist, die persönlichen Ressourcen und Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Eine sichere Bindung zu Bezugspersonen von Klein auf und ein Zuhause, in dem man über Probleme, aber auch über Substanzen und Konsum sprechen kann, in Kombination mit Grenzen setzen bilden eine gute Basis, um der Versuchung ´Droge´ zu widerstehen.“