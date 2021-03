Kapitän und Tormann bleiben Bregenz Handball treu

Aleksic spielt seit der Saison 2009/10 für Bregenz Handball, wo er sich bereits in seinem ersten Jahr den Österreichischen Meister-Titel holen konnte. Im Dezember 2015 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft und wurde mehrfach in die Österreichische Männer-Handballnationalmannschaft einberufen.

Goran Aleksic: „Die letzten zwölf Jahre sind wie im Flug vergangen, umso mehr freut es mich, auch weiterhin im Dienste meines Herzensvereins tätig zu sein. Ich bedanke mich für das Vertrauen in mich als Sportler und Mensch und bin stolz, Teil der schwarz-gelben Handballfamilie zu sein. Seit dem ersten Tag fühle ich mich in Bregenz sehr wohl und verfolge nach wie vor mit der Mannschaft große Ziele. Ich werde zukünftig über die Rolle des Spielers hinaus für Bregenz Handball im Einsatz sein und kann nun noch mehr meine Erfahrung einbringen.“

Lukas Frühstück: „Bregenz Handball ist einer der besten Vereine in Österreich und ich bin stolz darauf, dass ich auch in den kommenden Jahren ein Teil dieser Mannschaft sein kann. Unsere Ziele für die kommende Saison sind ehrgeizig und ich möchte dazu beitragen, dass wir sie gemeinsam schaffen. Im Moment gilt mein Fokus aber natürlich noch dieser Saison, in der wir sowohl in der Meisterschaft als auch im Cup weiterhin alles geben werden.“