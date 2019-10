Kapitän und Publikumsliebling kommt in die Vorarlberghalle

Mit Kitzbühel kehrt Youseff Riener zurück nach Feldkirch

Am Donnerstag gastiert der KEC in der Vorarlberghalle, die VEU empfängt im Westderby die Kitzbühler Adler.

Ein weiterer harter Brocken für die VEU und Coach Patrice Lefebvre: "Es wird ein schweres Spiel. Der KEC ist ein eisläuferisch sehr starkes Team, das ein hartes Forechecking spielt und einen sehr guten Torhüter in ihren Reihen hat. Wir werden also am Donnerstagabend die Arbeitsstiefel tragen müssen"

Die Tiroler haben zuletzt einen Punkt in Lustenau entführt und liegen mit vier Siegen und vier Niederlagen derzeit am 11 Tabellenplatz. Nur zwei Punkte vor den Adlern liegen die Montfortstädter auf Rang 9. In der Donnerstagsrunde könnten die Feldkircher bei einem vollen Erfolg wieder an die Top 6 anknüpfen, bei einer Niederlage aber im dicht gedrängten Mittelfeld durchaus auch einiges an Boden verlieren.