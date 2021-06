Kirchengeschichte spannend erzählt: Die PfarrCaritas lädt am Samstag, 3. Juli um 9 Uhr zu einem Spaziergang von der „Siechenkapelle“ zur „Nepomuk-Kapelle“ in Bregenz ein.

Es wird erzählt , warum diese Kapellen erbaut wurden und so wird der Bogen ins Heute gespannt. Pfarrer Arnold Feurle und Sandra Küng von der PfarrCaritas geben in beiden Kapellen einen Impuls und laden zum Verweilen ein.

Kapellenwanderung in Bregenz

Wann: Treffpunkt am 3. Juli 2021 um 9 Uhr

Wo: bei der Siechenkapelle, Gallusstraße 50 in Bregenz. Gehzeit zur Nepomukkapelle ca. 20 Minuten