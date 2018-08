Kapellenfest mit toller Stimmung

Bei schönstem Sonnenschein war das Patrozinium in Halden bestens besucht. Die Festmesse in der Kapelle „Maria Schnee“ wurde von Frastner Chörle-Mitgliedern musikalisch umrahmt und zum Ausklang spielte „Guat & Günschtig“ bis in den späten Abend auf.

FRASTANZ Großes Wetterglück hatte heuer das Patrozinium der Kapelle Halden. Die meisten Besucher eilten schon zur Festmesse herbei, die von Pfarrer Josef Gruber aus Gisingen geleitet und von fünf Frastner Chörle-Mitgliedern musikalisch umrahmt wurde. Die Kapelle war bis zu den hintersten Bänken bestens besucht.

Ausklang mit Live-Musik

Im Anschluss an die Festmesse zum Patrozinium der Kapelle Maria Schnee lud das Kapellenteam zum gemütlichen Dämmerschoppen am Brunnen vor der Kapelle ein. Zu den zahlreichen Besuchern der Festmesse und des Dämmerschoppens im Anschluss zählten der Frastanzer Bürgermeister Eugen Gabriel und die Frastanzer Gemeinderätin Michaela Gort.