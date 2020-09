Kapelle erhält neues Innenleben

Innensanierung der Kapelle Vorderachmühle hat begonnen.

Dornbirn. Der Innenraum ist leer, die Holzbänke ausgebaut. Sie warten auf den Abtransport. Bereits am frühen Vormittag herrschte emsigen Treiben rund um die Kapelle. Ein freiwilliges Team hat sich für die Arbeit zur Verfügung gestellt. So hat am vergangenen Montag nach Abschluss der Außensanierung auch die Innensanierung des kleinen Gotteshauses an der Vorderen Achmühle begonnen. Die Kirchenbänke wurden in das Zwischenlager „Sägen 4“ transportiert. Dort wurden sie abgeschliffen und anschließend mit Hartwachs behandelt. „Damit sie danach wie neu aussehen“, meint Bruno Metzler, der Obmann der Kapellengemeinschaft. Der Ausbau der Bänke habe noch einige Problemchen bereitet, ergänzt er lachend, „denn manche waren nicht nur verschraubt, sondern auch mithilfe von Nägeln befestigt worden.“ Der Altar wurde in das Diözesanlager nach Feldkirch-Nofels gebracht. Das Altarbild fand zwecks Restaurierung im Lager des Dornbirner Stadtmuseums einen vorläufigen Platz.