Kanzler Nehammer hat Corona

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden.

Er dürfte sich bei einem Mitglied seines Sicherheitsteams angesteckt haben, teilte das Bundeskanzleramt in einer Aussendung mit. Er zeige derzeit keine Symptome, befinde sich in Heimquarantäne und führe seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Nehammer ist dreifach Corona-geimpft, wurde betont.

"Es geht mir gut"

Ob Nehammer mit der Omikron-Variante infiziert ist, ist laut seinem Sprecher noch unklar. Die Sequenzierung sei noch im Laufen, hieß es zur APA. Die Ansteckung sei offensichtlich am Mittwochabend im Kontakt mit einem Mitglied seines Sicherheitsteams erfolgt, das am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dieses Ergebnis liegt seit heute, Freitag, vor. Der Bundeskanzler habe sich dann sofort mittels PCR-Verfahren testen lassen, das positive Ergebnis sei durch einen zweiten Test (ebenfalls PCR) bestätigt worden.

Corona-Gipfel am Donnerstag

Nehammer war am Dienstag aus seinem Kärnten-Urlaub zurückgekehrt und hatte noch am Mittwoch-Nachmittag einen routinemäßigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht. Er befindet sich nun in Heimquarantäne, führt seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus mittels Video- und Telefonkonferenzen und wird in den nächsten Tagen keine öffentlichen Termine mit Personenkontakt wahrnehmen. Nehammers Ehefrau und seine Kinder wurden am Freitag negativ getestet.