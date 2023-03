Kanzler in Vorarlberg und Start nach der Winterpause

Am Donnerstag sind Bundeskanzler Karl Nehammer sowie SW-Bregenz-Trainer Andreas Heraf zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Ukraine-Krieg und Gasabhängigkeit - die Beziehung zu Russland ist schwer beschädigt und trotzdem kann sie nicht komplett beendet werden. Bundeskanzler Karl Nehammer spricht mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann über mögliche Alternativen und was er von der neuen S18-Variante hält.

Am Freitag beginnt die nächste Runde der VN.at-Eliteliga. Schwarz-Weiß-Bregenz trifft am Samstag ab 16 Uhr auf den DSV. Trainer Andreas Heraf spricht im Vorfeld mit VN-Sportchef Christian Adam über das Training in der Winterpause und wie die Tabellenführung verteidigt werden soll.