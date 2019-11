Kanye will Präsident werden

Rapper Kanye West will 2024 US-Präsident werden. Was Kim Kardashian West zur First Lady machen würde.

Kanye gab während eines Auftritts im Rahmen des "Fast Company Innovation Festival" in New York City bekannt, dass er 2024 für das Amt des US-Präsidenten kandidieren wolle.

Kanye West ist nicht nur als Musiker unterwegs, sondern hat auch Ambitionen in Sachen Politik. "Wenn ich mich 2024 als Präsident bewerbe, werden wir so viele Jobs geschaffen haben, dass ich locker gewinnen werde", verkündete der 42-Jährige selbstbewußt.

Schon lange kein Geheimnis mehr ist die Tatsache, dass Kanye West ein großer Fan des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ist. Das Oval Office im Weiße Haus konnte sich Kanye anlässlich eines persönlichen Besuchs bei Trump im vergangenen Oktober schon einmal etwas genauer ansehen.