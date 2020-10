Kanton St. Gallen verschärft Corona-Maßnahmen

Der Kanton St. Gallen führt aufgrund der Corona-Situation in der Schweiz neue Maßnahmen ein. Bei privaten Veranstaltungen und in Bars und Clubs.

Eine Maskenpflicht gilt ab Gruppen von 30 Personen und es herrscht Sitzpflicht bei der Konsumation in Lokalen.

Tanzverbot und Sitzpflicht

In Clubs, Bars und Konzertlokalen darf damit im Kanton St. Gallen nur noch im Sitzen konsumiert werden - Tanzen ist verboten. Eine Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen mit über 30 Personen sowie generell für das Gastropersonal.

Das Tanzverbot gilt in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben sowie an öffentlichen Veranstaltungen, insbesondere in Clubs, Diskotheken, Tanzlokalen, Salsaclubs und Bars.