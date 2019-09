Kanondrom & AliengesÃ¤nge in Bludenz

In der kommenden Woche gastiert der KONTAKTCHOR mit dem Programm Kanondrom & Aliengesänge dreimal in Bludenz und lädt dabei alle zum Mitsingen und Zuhören ein.

Di, 10. Sept. 19.00 – 21.30 Uhr REMISE: öffentliche Probe zum Mitmachen für alle Do, 12. Sept. 19.00 – 21.30 Uhr REMISE: Generalprobe Kanondrom & Aliengesänge Fr, 13. Sept. 19.00 Innenstadt Treffpunkt RATHAUS: KANONDROM - LANDUNG DER ALIENS freies Kanonsingen zum Mitmachen 20.30 Uhr REMISE: AUFFÜHRUNG der ALIENGESÄNGE

Inhalt:

Die Musikperformance verbindet Kanonsingen & Klangprozession (Kanondrom) durch die Innenstadt mit filmisch inszenierten Klangkompositionen (Aliengesänge).

Die ein- & zweiheimische Bevölkerung wird animiert mitzuwirken.

Motto: „Der Tag, an dem wir Kontakt aufnehmen“.

Im Stück kommt es in der Raumsonde Voyager II zur außerirdischen Fremdberührung.

Aliens landen über Begrüßung von Dr. Kurt Waldheim auf der golden Disc der Raumsonde in Bludenz. Bildnerische, szenische und musikalische Elemente von Ulrich Gabriel, Gerold Amann, Gottfried Bechtold u.a. Mitwirkende: SängerInnen des Kontaktchores, Musiker.