Kann man sich „richtig“ ängstigen?

Petra Ramsauer las in der Stadtbibliothek aus ihrem Buch „Angst“.

Dornbirn. Keine leichte Kost gab es für die Besucher des Vortrags von Petra Ramsauer in der Stadtbibliothek Dornbirn. Die Journalistin und Autorin war jahrelang als Reporterin in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs, verfasste Bücher und hielt Vorträge über Syrien und den Irak. Dabei wurde ihr immer öfter die Frage gestellt: „Hatten Sie denn keine Angst?“. Dies und die um sich greifende, allgemeine Angst rund um die Corona-Pandemie bewogen sie dazu, ein Buch über die Angst an sich und ihren persönlichen Umgang damit zu schreiben. Petra Ramsauer ist überzeugt, dass „richtig Angst zu haben eine Kunst ist und vielleicht eine der wichtigsten Lektionen im Leben.“ Ihren beruflichen Schwerpunkt hat sie inzwischen verlagert – Petra Ramsauer macht aktuell eine Ausbildung zur Psychotherapeutin.

In relativ kompakter Form präsentierte Petra Ramsauer in der Stadtbibliothek die vier Bereiche, über die sie in ihrem Buch schreibt. Im ersten Teil geht es um die Angst als Reporterin und die Risiken, denen sich Kriegsberichterstatter bewusst aussetzen. Der zweite Teil geht der Anatomie der Angst auf den Grund. Was passiert in unserem Körper und in unserem Gehirn, wenn die Angst uns übermannt? Wo ist die Angst begründet, wo „erzählen wir uns nur Geschichten, die vielleicht gar nicht wahr sind“? Wann kann uns aber auch der Stress, den die Angst auslöst, weiterbringen? „Angst kann ein Ratgeber sein, ein Impuls für Wachstum, aber auch ein Gefühl wie ein Bremsklotz, das sich verstärkt, wenn es vermieden, ignoriert wird“, sagt Petra Ramsauer.