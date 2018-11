Kann man Gelassenheit lernen?

Zum „Nachdenken“ angeregt hat Hospizseelsorger Elmar Simma

Götzis Gelassenheit – dieses Wort kommt von lassen und ist das Gegenstück zum Machen. Aber im Leben ist vieles nicht machbar. Es braucht immer auch das Zulassen von Gelassen-Sein. Das beginnt schon beim Atmen, ohne das gar kein Leben möglich wäre. Wir müssen die Luft loslassen, ausatmen, damit neuer Atem in uns einströmen kann. Wir Macher-Menschen müssen notgedrungen auch das Lassen und die Gelassenheit lernen.

In den Nebel hinein – Worte der Hoffnung, die neueste Veröffentlichung, hatte Elmar Simma ebenfalls mit im Gepäck und signierte die Bücher auch gleich vor Ort.

„Es ist doch oft so im Leben: Sorgen, Fragen, Unsicherheiten lassen alles trüb und grau erscheinen. Aber irgendwann lichten sich die nebeligen Schleier, wir sehen wieder klarer, nehmen die Farben der Umwelt wahr und blicken unseren Mitmenschen ins Gesicht. Hier setzt das Buch an“, so Elmar Simma. Der Autor gibt konkrete Impulse, damit in „Nebelsituationen“ die Orientierung nicht verloren geht und die positiven Seiten im Leben wiederentdeckt werden.