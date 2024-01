Kann Hütter wieder gewinnen? Zweiter Super G in Zauchensee im Liveticker

Cornelia Hütter hat am Freitag den Super G in Zauchensee gewonnen.

Am Freitag hat Cornelia Hütter den ersten Super G des Speed-Triples in Zauchensee gewonnen. Am heutigen Sonntag starten die Damen zum zweiten Supger G des Wochenendes.

Cornelia Hütter gewann am Freitag den Super-G in 1:13,17 Minuten vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,09 Sek.) und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (0,21). Die Abfahrt am Samstag ging an die Italienerin Sofia Goggia vor Stephanie Venier und Mirjam Puchner.

Am Samstag war Hütter in der Abfahrt nicht unter den Top 15, am Sonntag zählt die Steirerin im Super G aber wieder zum engsten Favoritenkreis.

