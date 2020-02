Kann ein Buch etwas bewirken?

Literatur eröffnet Einblicke und Zukunftsperspektiven – Lesung mit Aly El Ghoubashy im TaS.

Feldkirch „Die Literatur spielt keine Rolle“, sinnierte der Autor Aly El Ghoubashy am Sonntagvormittag im Theater am Saumarkt – und meinte damit, dass ein Buch wie seines wenig auszurichten vermöge gegen Hoffnungslosigkeit, Armut, Kriege und was die arabischen Länder noch an Widrigkeiten durchmachen. Mit seiner Literaturmatinee widerlegte er jedoch genau diese Annahme: Die Texte aus seinem Buch erlaubten seinen Zuhörern einen Blick in das Dasein eines „Fremden“ in Europa und in dessen Heimat; El Ghoubashy stellte bei der Lesung zudem sein Projekt vor, mit dem er Kindern in Marokko und Ägypten unter anderem durch Literatur und Bildung Zukunftsperspektiven eröffnen will.