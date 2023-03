Kaninchen leiden leise: VGT deckt Käfig-Quälereien auf

Der VGT zeigt zum wiederholten Male illegale Kaninchen-Käfige an. Die Bevölkerung wird ersucht, tierquälerische Haltungen zu melden.

Es gibt Menschen, die glauben, dass sie mit Tieren machen können, was sie wollen. Oft werden dabei gesetzliche Bestimmungen bewusst oder unbewusst missachtet. Das erklärte jüngst der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer aktuellen Pressemitteilung und berichtet von einem neuerlichen schockierenden Fall.

In Dornbirn wurden Kaninchen in einem engen Stall untergebracht, der nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, die im Tierschutzgesetz und in der 1. Tierhaltungsverordnung für Kaninchen festgelegt sind. Laut diesen Bestimmungen benötigt jedes Kaninchen mindestens 0,6 Quadratmeter Platz. Außerdem war der Stall zu niedrig und es fehlte das notwendige Nagematerial in Form von Ästen.