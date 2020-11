Kanalsanierungsarbeiten laufen weiter

Seit dem Frühjahr laufen in Lustenau die Sanierungsarbeiten von älteren Wasser- und Abwasserleitungen.

Fast 60 Jahre lang wurde in Lustenau die Kanalisation ausgebaut und nachdem 2017 das Generationenprojekt abgeschlossen werden konnte, läuft seit dem Mai diesen Jahres die Sanierung von schon in die Jahre gekommenen Wasser- und Abwasserleitungen. Nach der unterirdischen Kanalsanierung und der Verlegung neuer Stromleitungen in der Grütt- und Sandstraße erfolgt derzeit die Erneuerung der Wasserversorgung in diesem Gebiet. Dazu wurde von der Sandstraße in Richtung Grüttstraße auch eine Regenwasserentlastungsleitung in offener Bauweise verlegt.