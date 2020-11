Kanalsanierung für diese Jahr vor Fertigstellung

Seit über drei Jahren wird in Röthis an der Sanierung des Kanalsystems gearbeitet und ältere Wasserleitungen saniert und erneuert.

Röthis . Seit dem Frühjahr laufen in der „Schulgasse“ und „Im Gängle“ die Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen und des Abwasserkanals. Bereits in den kommenden Wochen sollen die Arbeiten für dieses Jahr fertiggestellt werden.

Nachdem im vergangenen Jahr die Kanalleitungen im Torkelweg saniert und erneuert wurden, standen in diesem Jahr die Erneuerung der Wasserleitungen, sowie die Sanierung der Mischwasserkanäle und die Neugestaltung der Straße in der Schulgasse (zwischen der Rautenastraße und der Breite) und „Im Gängle“ an. Im Gängle sind die Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen, der Neugestaltung der Straße und der Sanierung der Abwasserkanäle fast fertiggestellt, es fehlen lediglich noch einige Restarbeiten bei den Übergängen zu den privaten Grundstücken.