Kanalisation wird wieder auf Vordermann gebracht

In den kommenden zwei Jahren soll das Kanalsanierungsprojekt in Meiningen fortgesetzt werden.

Bereits im Jahr 2003 wurde bei einem Kanalsanierungsprojekt die Ortskanalisation der Gemeinde Meiningen geprüft, der Zustand festgestellt und die Sanierungsbereiche in Schadensklassen eingeteilt und festgehalten. Vor neun Jahren wurde im Zuge weiterer Kanalprüfungsmaßnahmen ein Kanalkataster erstellt und so der Sanierungsbedarf festgestellt. Grobe Schäden an Schächten und Haltungen wurden dazu in den letzten Jahren bereits saniert.