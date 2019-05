Kanadier Matt Carter stürmt für die Lustenauer

Der EHC Lustenau kann die nächste Neuverpflichtung für die kommende Saison vermelden.

Der 31-jährige Kanadier Matt Carter stürmt in der kommenden Saison für die Lustenauer. Carter stand in der letzten Saison beim französischen Erstliga-Verein Angers unter Vertrag und erreichte in 44 Spielen 39 Punkte (17 Tore, 22 Assists). Schon am Mittwoch werden im Rahmen der Jahreshauptversammlung (19.00 Uhr, VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau) zwei weitere neue Spieler vorgestellt.