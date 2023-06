Kampfansage an die Feldkircher Gastronomie?

Bongiorno, la Familia!

Bei den beiden Gastronomen handelt es sich um Daniel Schweighofer und Daniel "Malone" Traunig. Als Betreiber des Lokals Kuche Klub in der Schaffarei, also dem ehemaligen Jugendzentrum Graf Hugo, haben sich die beiden Vollblutwirte in der Montfortstadt etabliert, auch mit der Fortführung des legendären Rauch-Clubs konnten sie bereits bei ihrem Publikum punkten. Mit ihrer frisch gegründeten GmbH "La Familia" nehmen sie nun den ehemaligen Bunt Club zusätzlich in ihr Portfolio auf und erweitern ihr Angebot um ein schickes Lokal in der Innenstadt.