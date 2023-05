Kampfabstimmung als "Kompromiss"

Politikberater Hofer war zu Gast bei Vorarlberg LIVE.

Auch Politologe Thomas Hofer war vom Ergebnis in der SPÖ-Mitgliederbefragung zumindest zu gewissen Teilen überrascht. Das sagt er im Interview bei Vorarlberg LIVE: „Dass wirklich alle drei Kandidaten in einer so kleinen Spanne liegen, ist der Worst-Case für die SPÖ.“ Dass mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler die beiden Bestplatzierten nun in eine Kampfabstimmung auf dem Parteitag kommende Woche gehen, bezeichnet er als „klassischen Kompromiss“, denn: „Während Doskozil der war, der ursprünglich diesen Mitgliederentscheid verlangt hat, weil er sich dort bessere Chancen gegen Pamela Rendi-Wagner ausgerechnet hat, war es dann partout nicht mehr so.“ Auf der anderen Seite stehe die Wiener SPÖ, die zuerst gegen den Mitgliederentscheid war und nun solch einen forderte.