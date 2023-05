Ging Armin Wolf mit dieser Frage endgültig zu weit?

Am Dienstagabend stellte "ZIB 2"-Moderator Armin Wolf seinem Studiogast Hans Peter Doskozil eine Frage, die vielen Zusehern deutlich zu weit ging.

Hans Peter Doskozil hat die SPÖ-Mitgliederbefragung gewonnen, Andreas Babler konkurriert mit ihm um den Parteivorsitz und Pamela Rendi-Wagner zieht sich zurück. Am Dienstagabend war Hans Peter Doskozil bei Armin Wolf in der "ZIB 2" zu Gast, um über die aktuelle Situation in der SPÖ zu sprechen.

Kurz gesagt: Was vor der Abstimmung beschlossen wurde, müsse gelten, meint der burgenländische Landeshauptmann, zu den Diskussionen rund um Stichwahl zwischen ihm und Babler oder Kampfabstimmung am SPÖ-Parteitag. Persönliche Befindlichkeiten solle man hintanstellen.

Doskozil drohte mit Rückzug

Doskozil drohte sogar, aus dem ganzen Prozess auszusteigen, wenn er die Partei nicht einen könne, bestätigte er am Abend in der ORF-"ZiB2". "Ich habe vorgeschlagen, wenn man mich unbedingt verhindern will, obwohl ich Erster geworden bin, beuge ich mich auch dieser Entscheidung". Fast alle Ländervertreter hielten ihn davon ab, darunter auch jene, die nicht zu seinen Unterstützern zählen wie der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser - der letzte in der Parteispitze, der nicht klar zuzuordnen ist und nach friedlichen Lösungen sucht.