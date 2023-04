Kampf um SPÖ-Vorsitz, Dornbirner Bahnhof und "VN Top 100"

Die Gäste am Dienstag in "Vorarlberg LIVE": Der Kandidat zur SPÖ-Mitgliederbefragung Andreas Babler, Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und der VN-Wirtschaftsredakteur Andreas Scalet.

Drei Personen werden ab dem kommenden Montag (24. April) bei der SPÖ-Mitgliederbefragung ins Rennen um den Parteivorsitz gehen: Die bisherige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Der 50-jährige Niederösterreicher hat vergangene Woche sein Programm präsentiert. Mit einer breiten Themen-Palette von 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich über Kinder-Grundsicherung bis hin zum erleichterten Zugang zur Staatsbürgerschaft will der frischgebackene Bundesrat im internen Parteimachtkampf punkten. In "Vorarlberg LIVE" steht Babler dazu Rede und Antwort.

Zwar sind Hintergründe der Messerattacke auf einen 32-jährigen Iraker beim Bahnhof Dornbirn vor einigen Tagen geklärt, was bleibt, ist allerdings die Sicherheitsdiskussion um das Verkehrsdrehkreuz in der Messestadt. Die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann wird im Gespräch mit VN-Redakteurin Magdalena Raos am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" aber auch über die Betriebserweiterung der Firma Schluge im Ortsteil Wallenmahd und die ihrerseits kritisierte UVP-Novelle Stellung nehmen.