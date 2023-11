Kampf um Pflegekräfte: Vorarlberger Spitäler werben online um St. Galler Gesundheitspersonal

"Wir haben umgehend reagiert und auf Social Media verstärkt auf uns hingewiesen"

"Wir haben die Situation in den St. Galler Spitälern aufmerksam beobachtet. Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser sind natürlich offen für Heimkehrer:innen und potenzielle Mitarbeiter:innen aus dem Raum St. Gallen. Bei unseren Rekrutierungsmaßnahmen hatten wir die Ostschweiz stets im Blick, nach der Medienberichterstattung über die Spitalssituation in St. Gallen Ende September haben wir umgehend reagiert und weisen seither über die Social Media Kanäle verstärkt auf unsere Vorteile und unseren guten Ruf hin. Denn wir gehen davon aus, dass sich Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich in Zukunft genauer überlegen werden, ob sie den Schritt in die Schweiz machen", informiert Andrea Marosi-Kuster von der KHBG.