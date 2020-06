Kampf um IV-Chefsessel: Kapsch gegen Ohneberg

Die Nachfolge von Kapsch als Präsident der Industriellenvereinigung wird am 19. Juni geregelt, in einer Kampfabstimmung.

Der scheidende Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, hat die Abwicklung der Corona-Wirtschaftshilfen kritisiert. "Man hat zu lange gewartet, die Abwicklungsbestimmungen waren nicht klar genug. Da hätte man einfach schneller sein können", sagte Kapsch am Montagabend in der "ZIB2" des ORF.

"Die Luft ausgegangen"

Kapsch über seine möglichen Nachfolger

Die Nachfolge von Kapsch als Präsident der Industriellenvereinigung wird am 19. Juni geregt. Nach 25 Jahren gibt es erstmals wieder eine Kampfabstimmung. Kapsch schaffte es offenbar nicht seine Nachfolge klar zu regeln. "Es ist nicht die Katastrophe", so der scheidende IV-Präsident am Montagabend. Ex-Voest-Chef Wolfgang Eder tritt gegen die Landes-IV-Chefs Georg Knill (IV Steiermark) und Martin Ohneberg (IV Vorarlberg) an.