Kampf, Tanz und Solidarität

Ideal Capoeira lud zum 22. Festival ins Feldkircher Pförtnerhaus.

FELDKIRCH Ein Tanzfest der besonderen Art. Capoeira ist bereits ein fester Teil der Feldkircher Vereinskultur. Seit vielen Jahren wird daher das „Ideal Capoeira Festival“ im Pförtnerhaus veranstaltet, wobei neben dem kulturellen Austausch und dem sportlichen Aspekt insbesondere die Kinder und Jugendlichen aus Vorarlberg und der Umgebung im Vordergrund stehen. Heuer erfreuten sich über 200 Gäste aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Brasilien bei bestem Wetter an Akrobatik, Musik, einer Sambashow und – der wichtigste Teil des Events – an der Cordaverleihung an die Capoeiristas (Schüler).