Kampf der Gamingnerds

Konsolenparty im Carinisaal lockt Konsolenfans.

LUSTENAU Mario Kart, Super Smash Brothers und Pokemon. Diese und noch mehr Gamingklassiker waren vergangenes Wochenende im Carinisaal in Lustenau anzutreffen. Bei der vierten Auflage der Konsolenparty waren Skills in allen Spielegenres notwendig.

Beim Hauptwettbewerb mussten die Teilnehmer auf verschiedenen Konsolen und Spiele aus fast allen Dekaden des Gamingzeitalters gegeneinander antreten. Pro gewonnenes Spiel bekam der Sieger 100 Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewann. Gespielt wurde auf den Urgesteinskonsolen Nintendo 64 und Super Nintendo, auf der neuen Nintendo Switch, sowie auf PC. Neben dem Hauptbewerb fand noch ein Nebenbewerb statt. In sechs Stunden mussten die Teilnehmer in dem alten Pokemonspiel, blaue und rote Edition, eigene Pokemons fangen und trainieren, um sich damit am Ende der sechs Stunden gegen drei gegnerische Teams durchzusetzen.