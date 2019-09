Kampagne „Plastikfrei amKumma“ gestartet

Im Zuge des 39. Jonas Marktes wurde der Bevölkerung unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Umwelt“ die neue Kampagne vorgestellt. Beim AmKumma - Stand informierten der Koblacher Bürgermeister Gerd Hölzl und der Götzner Gemeinderat Thomas Ender über die Aktion „Sei dabei – kauf plastikfrei“.

Für jeden Einkauf, der mit der eigenen mitgebrachten Einkaufstasche oder –Korb nach Hause getragen wird, erhält man von Mitte September bis Mitte November im Geschäft einen Kleber. Den Gewinnspiel-Sammelpass erhält man bei allen teilnehmenden Betrieben und Geschäften. Bereits mit sechs Klebern nimmt der Kunde / die Kundin am Gewinnspiel teil. Dann gilt es nur noch den Sammelpass auszufüllen und in eine der zahlreichen Sammelboxen in der Region amKumma zu werfen. Als Hauptgewinn winkt ein nagelneues E-Bike. VER