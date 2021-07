Kammerchor Vocale Neuburg: Konzert „Sagenhaft“ in Götzis

Sagenhafte Chormusik entführte in alte Welten und vergangene Zeiten. Ein Konzert mit dem Kammerchor Vocale Neuburg und Geschichtenerzählerin Katharina Ritter in der Kulturbühne AMBACH in Götzis.

Am 25. Juni 2021 war es soweit: Nach über einem Jahr pandemiebedingter Konzertpause dufte der Kammerchor Vocale Neuburg unter der Leitung von Oskar Egle das erste Mal wieder auf einer Bühne stehen. Mit nur wenigen Wochen gemeinsamer Proben – Chorleiter Oskar Egle hatte die Chorsängerinnen und -sänger zwischenzeitlich mit digitalen Übungseinheiten versorgt – freute sich der Chor umso mehr über eine fast ausverkaufte Kulturbühne AMBACH in Götzis.

Und nach so langer Zeit gab es viel zu erzählen: Von einer ganz besonderen Brücke über den Main, von Frauen, die ihren Männern auf dem Meer singend den Weg zurück zur Küste weisen, von Maiglöckchen-Königen, Königskindern - und einem magischen Pinsel.

Kino im Kopf

Voller Magie waren auch die Geschichten von Geschichtenerzählerin Katharina Ritter, die das Publikum hinreißend mit auf eine Reise in alte Welten genommen hat - zu armen Fischern, mutigen Rittern und wunderschönen Frauen.

Über den Kammerchor Vocale Neuburg

Der Kammerchor Vocale Neuburg wurde 1982 unter Chorleiter Oskar Egle in Koblach gegründet. Die ca. 35 Mitglieder aus ganz Vorarlberg und dem angrenzenden Ausland, die in verschiedensten Berufen tätig sind, verbindet eine reichhaltige Chorerfahrung und die Freude am gemeinsamen Singen. Ziel des Chores ist es, möglichst vielseitig auf hohem Niveau zu musizieren, d.h. Werke vieler Epochen und Stilrichtungen in ihrer Eigenart einzustudieren.

Katharina Ritter

ist gebürtige Bregenzerwälderin; lebt in München; hat mit fünf schon ganze Bücher frei erzählt; nach kaufmännischer Ausbildung ist sie beim Film gelandet; hat dort über 10 Jahre anderen zugearbeitet und zugehört, um 1998 endlich ihre Form des „Filmemachens“ zu entdecken: Geschichten erzählen.