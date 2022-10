Kamingespräch mit dem Alt-Landeshauptmann

Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber steht am 8. November in Götzis für ein Kamingespräch zur Verfügung.

Der langjährige Vorarlberger Landeshauptmann ist dabei den meisten für seine umsichtige, bürgernahe und zielorientierte Politik in Erinnerung, was ihm auch viele Sympathien bei der Vorarlberger Bevölkerung gesichert hat. Beim Kamingespräch in der Götzner Volkshochschule erzählt Sausgruber am 8. November ab 18.30 Uhr nach einer Einführung über seine Erfahrungen in der Politik und steht den Teilnehmern in lockerer Atmosphäre für Fragen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu Verfügung. Das Gespräch mit aLH Sausgruber leitet der Bildungsreferent der Bruderschaft, Rainer Heinzle und um eine Anmeldung bis 4. November unter aktuar@b-a-a.at oder 0664 4327617 wird gebeten. MIMA