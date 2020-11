Kamala Harris - Einwanderertochter auf historischer Mission

Kamal Harris, die Politikerin mit jamaikanisch-indischen Wurzeln, wird Vizepräsdentin.

"Gang der Geschichte verändern"

Ihre Nominierungsrede, die sie wegen der Corona-Pandemie ohne großes Publikum halten musste, begann Harris mit einer Würdigung des Kampfes von Frauen für politische Teilhabe: Vor 100 Jahren wurde in den USA das Frauenwahlrecht eingeführt, auch in den folgenden Jahrzehnten mussten Frauen für ihre Rechte kämpfen.

Tochter einer Einwanderin aus Indien

Barrieren durchbrochen

Das ist ohne jeden Zweifel gelungen. Im Laufe ihrer Karriere durchbrach Harris immer wieder Barrieren. Nach Jahren als Staatsanwältin in San Francisco wurde sie 2011 als erste Frau und erste Afroamerikanerin Generalstaatsanwältin und damit Justizministerin von Kalifornien. Sechs Jahre später zog sie als erst zweite afroamerikanische Frau und erste Frau mit südasiatischen Wurzeln in den US-Senat ein.

Runnnig Mate

Letzteres musste Biden im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren: In einer TV-Debatte griff Harris, die sich damals ebenfalls um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewarb, den früheren Vizepräsidenten im Streit über Rassismus in den USA scharf an. Das belastete das Verhältnis der beiden zwischenzeitlich stark - für das gemeinsame politische Ziel Wahlsieg 2020 rauften sie sich aber zusammen.