Kaiserwetter für Traktorfreunde

Die Montafoner Traktorfreunde luden zum gemeinsamen Frühstück bei Naturwärme

Es war ein herrlicher Sommertag, als sich die Montafoner Traktorfreunde zu ihrem traditionellen Frühstück bei der Naturwärme Montafon am vergangenen Sonntag trafen. Dazu hatten sich zahlreiche befreundete Traktorenvereine aus Deutschland, der Schweiz und Vorarlberg eingeladen. Zahlreiche Besucher und Vereinskollegen waren angesichts des wunderschönen Wetters mit ihren alten Traktoren gekommen und so sah man im Laufe des Tages rund 60 alte Traktoren bei der Fernwärme Montafon. Und obwohl die Modelle alle unterschiedlich waren, hatten sie allesamt etwas gemeinsam.

Einerseits waren sie allesamt Oldtimer und andererseits waren sie für dieses Treffen alle auf Hochglanz poliert und geputzt geworden. Obmann Bernhard Gabl freute sich jedenfalls über den regen Zuspruch der anderen Vereine. „Das ältest Fahrzeug, das wir hier haben, ist der Lindner Traktor mit dem Baujahr 1954. Er gehört Ernst Bahl aus Tschagguns“, erklärt Gabl nicht ohne Stolz. Und ach Ernst Bahl blickt liebevoll auf seinen Oldtimer. Auf die Frage, was das Schöne an der Fahrt mit einem solchen Traktor ist, meint der Tschaggunser:“ Die Geschwindigkeit ist einfach ein Erlebnis. Mit fährt mit maximal 24km/h durch die Landschaft, spürt den Motor und kann die Natur in vollen Zügen genießen.“