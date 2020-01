Kaiserwetter für Skiwoche

Die Volksschule Tschagguns absolvierte eine Skiwoche am Golm

Herrlichstes Winterwetter, absolut traumhafte Pistenverhältnisse und eine unfallfrei Skiwoche gab es dieser Tage für die rund 80 Kids der Volksschule Tschagguns. Von Montag bis Freitag stand Skifahren mit den Skilehrern der Skisportschule Golm auf dem Stundenplan. Die Kinder wurden in diversen Gruppen nach ihrem Eigenkönnen eingeteilt und durften sodann mit ihrem Skilehrer als Pistenflitzer im Skigebiet Golm unterwegs sein. In der Mitte des Vormittags gab es jeweils eine Teepause, die Direktor Rainer Schlatter mit seinem Team organisiert hatte. „Wir wollen den Kindern das Erlebnis Berg näher bringen und natürlich auch das Skifahren“, erklärt der Direktor der Volksschule Tschagguns die Intention der Skiwoche. Denn nur wer als Kind Ski fährt, wird auch als Erwachsener skifahren. Am Ende der Woche gab es sodann ein kleines Skirennen, bei dem Annalena Kessler bei den Mädchen und Max Grabher bei den Buben als Schülermeister gekürt wurden.