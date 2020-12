Kaffeekräpfle, Marzipankissen und Flying Hirsch

Die Weihnachtsbäckerei von Helga Rützler aus Levis ist mit 25 Sorten nicht zu übertreffen.

FELDKIRCH Das Weihnachtsbacken ist ihre Leidenschaft. Sie kennt die besten und verrücktesten Rezepte für Keksle und Pralinen. Kein noch so kompliziert und aufwendig herzustellendes Gebäck ist ihr mühsam genug. „Kuchen backen interessiert mich nicht so sehr“, sagt Helga Rützler. „Es sind die kleinen, schwierigen Sachen die mich reizen.“ Bevor nicht mindestens 20 kg Mehl verbacken und 25 verschiedene Sorten hergestellt sind, hört die Hobbykonditorin nicht auf. Im Oktober beginnt sie bereits mit dem Festlegen der Rezepte. Der Advent müsste doppelt so lang sein, sagt sie.