Kaffee und der Klimawandel

Der Weltladen Dornbirn lädt zu einem Vortrag mit Diskussion mit ugandischer Kaffeebäuerin ein.

Dornbirn. „Wir brauchen die Anstrengungen aller, um die Probleme des Klimawandels in den Griff zu bekommen, jede und jeder spielt eine Rolle“, sagt Josinta Kabugho, Geschäftsführerin der Kooperative BOCU, Uganda. Am Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20 Uhr, ist die Kaffeebäuerin auf Einladung des Weltladens Dornbirn zu Gast im Festsaal des BG Dornbirn. Josinta Kabugho wird darüber berichten, wie sich der Klimawandel auf die Kaffeeproduktion auswirkt. Mit der Unterstützung von EZA-Fairer Handel und den Weltläden versuchen die lokalen Produzentinnen und Produzenten Wege zu finden, die ihnen trotz der schwierigen Situation ein Auskommen sichern.

Die Kooperative Bukonzo Organic Farmers Cooperative Union, kurz BOCU, produziert einen Teil des Kaffees, der im „Coffee for Future“ enthalten ist. Der „Coffee for Future“ der EZA Fairer Handel enthält hochwertige Bio-Arabica Bohnen sowohl aus einer Kooperative in Mexiko wie auch aus der Kooperative BOCU in Uganda. In beiden Kooperativen unterstützt EZA Fairer Handel klimaschonende Maßnahmen.