Kaffee, Kuchen und mehr: 10 Cafés im Bezirk Bregenz

Platzhirsch Café | Restaurant | Bar in Lochau

Hier wird weit mehr als Kaffee und Kuchen geboten: Das Platzhirsch Café in Lochau begeistert mit hausgemachten Leckereien zu jeder Tageszeit. Ob Frühstück, Brunch, Mittagsmenü, Nachmittagssnack oder ein entspanntes Dinner am Abend: Das Platzhirsch Café bietet eine Auswahl an feinen Speisen mitten in Lochau.