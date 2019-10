Kästle jetzt fast zur Gänze in tschechischer Hand

Hohenems - ConsilSport stockt seinen Anteil auf 92 Prozent auf und hat damit wie schon beim Einstieg das alleinige Sagen.

Die tschechische Unternehmensgruppe ConsilSport hat ihren Mehrheitsanteil am Skihersteller Kästle weiter erhöht. Nachdem sich die beiden Miteigentümer Bernd Knünz und Wolfgang Kappl zuletzt als Gesellschafter zurückgezogen haben, hält die ConsilSport s.r.o. mittlerweile 92 Prozent der Anteile an Kästle. Die restlichen acht Prozent bleiben zumindest bislang noch bei der Knünz GmbH (6%), bei Alexander Lotschak und Christopher Davenport (jeweils 0,4%) sowie bei Kästle-Prokurist Rainer Nachbaur (1,2%).

Schon beim Einstieg über 90 Prozent

Kästle-Marketingleiter Philipp Giselbrecht bestätigte die Veränderung innerhalb der Eigentümerschaft. Allerdings bringe dies keine wie immer geartete Veränderung im Tagesgeschäft für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden mit sich. "Wir genießen hier in Hohenems hohes Vertrauen von ConsilSport und können sehr eigenständig arbeiten."

Neuer Vertriebsleiter

Aktuell seien im Ländle rund 50 Mitarbeiter bei Kästle tätig. In den vergangenen Monaten habe man sechs neue Positionen geschaffen. So sei beispielsweise Michael Geiger, der ehemalige Vertriebsleiter bei Künz Kräne in Hard, seit September 2019 als Kästle-Vertriebsleiter tätig. Zudem habe man seit mehr als zwei Jahrzehnten erstmals wieder einen Lehrling eingestellt.