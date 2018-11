Käsknöpfle-Charity zur Eröffnung des Punschgartens

Hohenems. Am Samstag vergangener Woche wurde der Punschgarten im Schneckengarten des Hohenemser Renaissancepalastes mit einem Benefiz-Käsknöpfleessen eröffnet.

Für das Gelingen dieser Benefizaktion zeichnete einmal mehr Käsknöpfle-Profi Bruno Ratz (ehemals Gasthof Egender in Schönenbach) verantwortlich. Unterstützt beim „Käsknöpfla“ wurde er diesmal von Bürgermeister Dieter Egger und dem Hausherrn Franz Clemens Waldburg-Zeil. Der Erlös aus dem Verkauf der original Bregenzerwälder Käsknöpfle kommt einer bedürftigen Familie in Hohenems zugute.

Der Punschgarten bietet neben Glühwein und -most eine große Auswahl an alkoholfreien und heißen Punschgetränken wie Apfel-, Marillen-, Blutorangen-, Beeren-, Palast- und Cocospunsch in der traditionellen Punsch-Hütte, sowie kulinarische Köstlichkeiten wie Apfelküchle, gebrannte Mandeln, heiße Maroni, Chili con Carne, Palast-Burger, Käse Suppe, Currywurst, Raclette & Co, und vieles mehr. In der Erdinger Urweisse Hütt´n können bis Silvester die original Bregenzer Wälder Käsknöpfle verkostet werden. Der Punschgarten im Schneckengarten des Hohenemser Palastes ist jeweils von Mittwoch bis Samstag täglich ab 16 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 14 Uhr geöffnet.