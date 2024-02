„Käs & Moscht ...isch d’halbe Koscht“

Am kommenden Samstag, 10. Februar werden Genießer bodenständiger Kost vom Altacher Obst- und Gartenbauverein verwöhnt.

Altach. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Obst- und Gartenbauverein Altach am kommenden Samstag, ab 15 Uhr wieder zum Genießen in sein „Schöpfle“ im Bofel. Die Besucher erwartet ein gemütlicher Hock mit Käs und Most.