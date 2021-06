Kärntner Stefan Feinig erhält Hohenemser Literaturpreis

Der 7. Hohenemser Literaturpreis für deutschsprachige Autoren nichtdeutscher Erstsprache geht an den gebürtigen Klagenfurter Stefan Feinig.

Mit seiner Einreichung "The ever-living ghost - a new kind of landscape" konnte der 1987 in Klagenfurt geborene, zweisprachige Autor, Philosoph und Publizist Stefan Feinig die Jury überzeugen. Er erhielt bereits u.a. den Förderungspreis des Landes Kärnten zur Literatur (2019) und den Hermagoras-Preis (2020) für slowenische Prosa.